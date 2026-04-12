Овечкин с сыновьями сыграл у себя дома в хоккей с Малкиным

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с сыновьями Сергеем и Ильёй сыграл в хоккей с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным у себя дома.

Супруга Овечкина Анастасия поделилась видео в своих социальных сетях, на котором также отмечены белорусские нападающие братья Алексей и Илья Протас, выступающие за «столичных».

Ранее «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:3. Овечкин забросил шайбу и довёл число голов в НХЛ с учётом плей-офф до 1006. Малкин не принимал участия в игре из-за травмы. В воскресенье, 12 апреля, команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдёт в американской столице.