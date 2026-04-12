«Я в максимальном унынии». Ларкин — о 10-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф

Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин высказался о 10-м подряд невыходе клуба в плей-офф Национальной хоккейной лиги после поражения от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5) в регулярном чемпионате.

«Трудно с этим смириться. Наши болельщики великолепны. У них есть страсть, они небезразличны. Они ждут успехов. У команды были замечательные сезоны, и они хотят, чтобы мы вернулись к тому уровню. Они ждут этого от нас. Сейчас нам очень тяжело. Мы расстроены. Я в максимально возможном унынии, в каком только могу быть», – приводит слова Ларкина сайт НХЛ.

Последний раз «Детройт» выходил в плей-офф в сезоне-2015/2016, где вылетел в первом раунде, проиграв «Тампа-Бэй Лайтнинг».