«Я в максимальном унынии». Ларкин — о 10-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф
Поделиться
Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин высказался о 10-м подряд невыходе клуба в плей-офф Национальной хоккейной лиги после поражения от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5) в регулярном чемпионате.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фолк (Ларкин, Финни) – 09:41 1:1 Хьюз (Братт) – 10:40 2:1 Перрон (Комфер) – 31:59 2:2 Братт (Ковачевич, Холовски) – 35:16 3:2 Финни (Рэймонд, Ларкин) – 47:00 3:3 Гласс (Майер, Зигенталер) – 51:18 3:4 Братт (Хьюз, Браун) – 56:26 3:5 Мерсер (Хишир, Хэмилтон) – 59:00
«Трудно с этим смириться. Наши болельщики великолепны. У них есть страсть, они небезразличны. Они ждут успехов. У команды были замечательные сезоны, и они хотят, чтобы мы вернулись к тому уровню. Они ждут этого от нас. Сейчас нам очень тяжело. Мы расстроены. Я в максимально возможном унынии, в каком только могу быть», – приводит слова Ларкина сайт НХЛ.
Последний раз «Детройт» выходил в плей-офф в сезоне-2015/2016, где вылетел в первом раунде, проиграв «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
11:34
-
11:20
-
10:58
-
10:44
-
10:30
-
10:14
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
09:24
-
09:10
-
09:02
-
08:50
-
08:42
-
08:30
-
08:18
-
08:12
-
08:04
-
07:02
-
06:44
-
06:00
-
05:53
-
04:57
-
04:55
-
04:52
-
04:48
-
04:46
-
04:36
-
04:18
-
04:13
-
04:08
-
04:03
-
03:36
-
03:31
-
03:26