Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин поблагодарил «Питтсбург» за видеоролик о его соперничестве с Кросби

Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему было приятно увидеть видеоролик о его соперничестве с канадским форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби на медиакубе арены по ходу гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Столичные» одержали победу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

Во втором периоде на медиакубе арены в Питтсбурге было воспроизведено видео в честь Овечкина и его противостояния с Кросби, который не принял участия в игре из-за повреждения. Болельщики «пингвинов» во время этой церемонии стоя наградили российского хоккеиста аплодисментами и поблагодарили его за карьеру.

«Это было приятно, знак уважения. Все эти годы нашего соперничества, и в плей-офф, и в регулярном сезоне, — это про уважение друг к другу», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

40-летний Овечкин проводит свой 21-й в карьере в НХЛ сезон и последний по его текущему контракту с клубом, за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард «Кэпиталз» заявил, что примет решение о продолжении карьеры после окончания сезона.

Овечкин переиграл Кросби? Или Сид оставил Ови позади? Вся статистика очного противостояния
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android