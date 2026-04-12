Овечкин поблагодарил «Питтсбург» за видеоролик о его соперничестве с Кросби

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему было приятно увидеть видеоролик о его соперничестве с канадским форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби на медиакубе арены по ходу гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Столичные» одержали победу со счётом 6:3.
Во втором периоде на медиакубе арены в Питтсбурге было воспроизведено видео в честь Овечкина и его противостояния с Кросби, который не принял участия в игре из-за повреждения. Болельщики «пингвинов» во время этой церемонии стоя наградили российского хоккеиста аплодисментами и поблагодарили его за карьеру.
«Это было приятно, знак уважения. Все эти годы нашего соперничества, и в плей-офф, и в регулярном сезоне, — это про уважение друг к другу», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».
40-летний Овечкин проводит свой 21-й в карьере в НХЛ сезон и последний по его текущему контракту с клубом, за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард «Кэпиталз» заявил, что примет решение о продолжении карьеры после окончания сезона.
