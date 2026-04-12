ЦСКА — «Авангард»: онлайн-трансляция третьего матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 12 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный ЦСКА примет на своём льду омский «Авангард». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу «ястребов». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первых двух матчах серии сильнее был омский клуб (3:0, 3:2). В регулярном чемпионате команды встречались дважды, оба раза победу одержал «Авангард».

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется