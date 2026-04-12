Главному тренеру «Колорадо» Беднару попало шайбой по лицу в матче с «Вегасом»
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ) из-за попадания шайбой в лицо.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Тэйвз (Нельсон, Нечас) – 09:17 (pp) 1:1 Стоун (Гертл, Марнер) – 13:47 (pp) 1:2 Дорофеев (Барбашёв, Корчак) – 22:09 2:2 Бланкенбург (Руа) – 30:56 2:3 Айкел – 61:19
Инцидент произошёл в начале третьего периода. Форвард «Голден Найтс» Киган Колесар приблизился к красной линии у борта в районе скамеек и попытался вбросить шайбу в зону «Колорадо». Нападающий «Эвеланш» Джек Друри в последний момент помешал Колесару, после чего шайба полетела на скамейку запасных клуба «лавин» и попала в лицо тренеру.
Как сообщает Daily Faceoff, Беднар посетит больницу для обследования и компьютерной томографии. Он ушёл со скамейки самостоятельно, командой остались руководить его ассистенты – Дэйв Хэкстол и Нолан Пратт.
