Главному тренеру «Колорадо» Беднару попало шайбой по лицу в матче с «Вегасом»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ) из-за попадания шайбой в лицо.

Инцидент произошёл в начале третьего периода. Форвард «Голден Найтс» Киган Колесар приблизился к красной линии у борта в районе скамеек и попытался вбросить шайбу в зону «Колорадо». Нападающий «Эвеланш» Джек Друри в последний момент помешал Колесару, после чего шайба полетела на скамейку запасных клуба «лавин» и попала в лицо тренеру.

Как сообщает Daily Faceoff, Беднар посетит больницу для обследования и компьютерной томографии. Он ушёл со скамейки самостоятельно, командой остались руководить его ассистенты – Дэйв Хэкстол и Нолан Пратт.