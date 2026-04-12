Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Овечкин — после победы над «Питтсбургом»: не знаю, последний ли это сезон для меня или нет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу команды над «Питтсбург Пингвинз» (6:3) в гостевом матче регулярного чемпионата. Ранее 40-летний форвард заявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

– Вы были немного расстроены из-за того, что Кросби не играл?
– Мне было всё равно, кто играет, – нам нужна была победа. Очевидно, завтра он будет играть, у нас с ними два матча подряд.

– Если это была ваша последняя игра в Питтсбурге, что вы запомните сильнее всего о матчах в этом городе?
– Я не знаю, последний ли это сезон для меня или нет. Когда я скажу, что завершил карьеру, то буду готов обсудить это. Я этого не говорил, так что посмотрим, – приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В нынешнем сезоне на счету россиянина 62 (32+30) очка в 80 матчах.

