Овечкин — после победы над «Питтсбургом»: не знаю, последний ли это сезон для меня или нет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу команды над «Питтсбург Пингвинз» (6:3) в гостевом матче регулярного чемпионата. Ранее 40-летний форвард заявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
– Вы были немного расстроены из-за того, что Кросби не играл?
– Мне было всё равно, кто играет, – нам нужна была победа. Очевидно, завтра он будет играть, у нас с ними два матча подряд.
– Если это была ваша последняя игра в Питтсбурге, что вы запомните сильнее всего о матчах в этом городе?
– Я не знаю, последний ли это сезон для меня или нет. Когда я скажу, что завершил карьеру, то буду готов обсудить это. Я этого не говорил, так что посмотрим, – приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».
В нынешнем сезоне на счету россиянина 62 (32+30) очка в 80 матчах.
