Росси забил «Сан-Хосе», когда не успевший за шайбой Аскаров начал валить ворота на лёд
Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Марко Росси забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 Б), когда не успевший за шайбой российский голкипер «акул» Ярослав Аскаров начал валить ворота на лёд.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
1:0 Чернышов (Селебрини) – 16:19 1:1 Росси (Манчини) – 25:56 2:1 Тоффоли (Дикинсон, Миса) – 29:02 2:2 Дебраск (Гронек, Петтерссон) – 37:37 (pp) 3:2 Чернышов (Селебрини, Орлов) – 52:44 3:3 Блюгерс (Карлссон) – 57:00 (pp) 3:4 Карлссон – 65:00
Австриец сравнял счёт во втором периоде, поразив ворота, после того как Аскаров вышел за них, а потом, не успев вернуться, зацепился за ворота и повалил их на лёд. Гол был засчитан, россиянина за это не наказали.
В этой встрече голкипер отразил 38 бросков из 41. В серии буллитов из шести бросков он пропустил дважды и отразил три попытки игроков «Кэнакс», один из хоккеистов промахнулся.
Материалы по теме
- 12 апреля 2026
-
12:58
-
12:39
-
12:16
-
12:00
-
11:48
-
11:34
-
11:20
-
10:58
-
10:44
-
10:30
-
10:14
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
09:24
-
09:10
-
09:02
-
08:50
-
08:42
-
08:30
-
08:18
-
08:12
-
08:04
-
07:02
-
06:44
-
06:00
-
05:53
-
04:57
-
04:55
-
04:52
-
04:48
-
04:46
-
04:36
-
04:18
-
04:13