Росси забил «Сан-Хосе», когда не успевший за шайбой Аскаров начал валить ворота на лёд

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Марко Росси забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 Б), когда не успевший за шайбой российский голкипер «акул» Ярослав Аскаров начал валить ворота на лёд.

Австриец сравнял счёт во втором периоде, поразив ворота, после того как Аскаров вышел за них, а потом, не успев вернуться, зацепился за ворота и повалил их на лёд. Гол был засчитан, россиянина за это не наказали.

В этой встрече голкипер отразил 38 бросков из 41. В серии буллитов из шести бросков он пропустил дважды и отразил три попытки игроков «Кэнакс», один из хоккеистов промахнулся.