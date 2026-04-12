Росси забил «Сан-Хосе», когда не успевший за шайбой Аскаров начал валить ворота на лёд

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Марко Росси забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 Б), когда не успевший за шайбой российский голкипер «акул» Ярослав Аскаров начал валить ворота на лёд.

12 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Чернышов (Селебрини) – 16:19     1:1 Росси (Манчини) – 25:56     2:1 Тоффоли (Дикинсон, Миса) – 29:02     2:2 Дебраск (Гронек, Петтерссон) – 37:37 (pp)     3:2 Чернышов (Селебрини, Орлов) – 52:44     3:3 Блюгерс (Карлссон) – 57:00 (pp)     3:4 Карлссон – 65:00    

Австриец сравнял счёт во втором периоде, поразив ворота, после того как Аскаров вышел за них, а потом, не успев вернуться, зацепился за ворота и повалил их на лёд. Гол был засчитан, россиянина за это не наказали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этой встрече голкипер отразил 38 бросков из 41. В серии буллитов из шести бросков он пропустил дважды и отразил три попытки игроков «Кэнакс», один из хоккеистов промахнулся.

Материалы по теме
Видео
«Сан-Хосе» по буллитам проиграл «Ванкуверу», у Чернышова дубль, Аскаров совершил 38 сейвов
