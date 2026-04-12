Голкипер «Спартака» Георгиев ответил, что общего у хоккеиста и космонавта

Вратарь «Спартака» Александр Георгиев и лётчик-космонавт Сергей Прокопьев приняли участие в проекте «Квиз наоборот» на Кинопоиске. Космонавт отвечал на вопросы о хоккее, а хоккеист – о космосе. Шоу приурочено ко Дню космонавтики, который отмечается в России сегодня, 12 апреля.

«Быть вратарём — большая ответственность. Ты последний рубеж защиты команды, должен останавливать шайбы, держать свою команду в игре, не совершать ошибок», — сказал Георгиев.

«Ощущение времени для игроков в овертайме растягивается. Это можно назвать черной дырой, где пространство, время очень отличаются от реальности», – заявил Прокопьев.

«Наверное, общее у хоккеиста и космонавта – это умение работать с давлением. Нет возможности совершать большие ошибки. Должна быть серьёзная подготовка. Нужно доверять своему профессионализму», – добавил Георгиев.

Напомним, тема сезона-2025/2026 в КХЛ – покорение космического пространства (к 65-летию полёта Юрия Гагарина).