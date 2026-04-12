Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Детройта» Маклеллан высказался о 10 сезонах команды без плей-офф

Главный тренер «Детройта» Маклеллан высказался о 10 сезонах команды без плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Тодд Маклеллан прокомментировал невыход команды в плей-офф НХЛ. «Ред Уингз» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5) и лишились возможности принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли в 10-й раз подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фолк (Ларкин, Финни) – 09:41     1:1 Хьюз (Братт) – 10:40     2:1 Перрон (Комфер) – 31:59     2:2 Братт (Ковачевич, Холовски) – 35:16     3:2 Финни (Рэймонд, Ларкин) – 47:00     3:3 Гласс (Майер, Зигенталер) – 51:18     3:4 Братт (Хьюз, Браун) – 56:26     3:5 Мерсер (Хишир, Хэмилтон) – 59:00    

«Детройт – хоккейный город. Мне посчастливилось оказаться по другую сторону, когда фанаты не переставая болели за команду. Я даже не знаю, ждут ли они ещё один Кубок Стэнли. Они просто хотят команду, которая даст им повод для радости.

Разговоры игроков про внешний шум – это внутренний шум. Это наши болельщики на нашем стадионе, которые платят за то, чтобы смотреть наши игры, и нам хорошо платят за это. Болельщики имеют полное право на своё мнение. Иначе и быть не может.

Когда мы приехали на предсезонные сборы, у нас было три цели: стать физически более сложным соперником, развить выносливость и психологическую устойчивость, а также научиться управлять игрой. Я думал, что мы стали лучше в этих областях. Но после олимпийского перерыва у нас почти ничего не было. Это дорого нам обошлось», – приводит слова Маклеллана сайт НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android