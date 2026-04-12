Главный тренер «Детройта» Маклеллан высказался о 10 сезонах команды без плей-офф

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Тодд Маклеллан прокомментировал невыход команды в плей-офф НХЛ. «Ред Уингз» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5) и лишились возможности принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли в 10-й раз подряд.
«Детройт – хоккейный город. Мне посчастливилось оказаться по другую сторону, когда фанаты не переставая болели за команду. Я даже не знаю, ждут ли они ещё один Кубок Стэнли. Они просто хотят команду, которая даст им повод для радости.
Разговоры игроков про внешний шум – это внутренний шум. Это наши болельщики на нашем стадионе, которые платят за то, чтобы смотреть наши игры, и нам хорошо платят за это. Болельщики имеют полное право на своё мнение. Иначе и быть не может.
Когда мы приехали на предсезонные сборы, у нас было три цели: стать физически более сложным соперником, развить выносливость и психологическую устойчивость, а также научиться управлять игрой. Я думал, что мы стали лучше в этих областях. Но после олимпийского перерыва у нас почти ничего не было. Это дорого нам обошлось», – приводит слова Маклеллана сайт НХЛ.
