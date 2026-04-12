Светлов: мастерства и опыта Овечкина хватит для того, чтобы поиграть в КХЛ

Светлов: мастерства и опыта Овечкина хватит для того, чтобы поиграть в КХЛ
Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов заявил, что нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину хватит мастерства и опыта, чтобы ещё поиграть в КХЛ.

«Всегда грустно, когда любой спортсмен завершает карьеру. Но спорт не вечен в этом плане, сколько бы рекордов человек ни ставил, всегда приходит момент, когда происходят последняя игра, последний выход на лёд. Может, его здоровье и желание позволят ему продолжить играть.

Да, все хотят наслаждаться голами Александра и видеть его игру, но приходит время, когда нужно в конце ставить точку. Мы все рады за Александра, что он забивает и ставит рекорды, тем более что он наш, динамовский воспитанник, гордимся тем, что он совершил.

Любой воспитанник и любимец «Динамо» прощальный матч лучше бы сыграл дома. Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в Континентальной хоккейной лиге. Народ с удовольствием придёт на его игры, для любого города это будет почётно», — приводит слова Светлова ТАСС.

Действующий контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает этим летом. Решение о своём будущем россиянин примет по окончании сезона.

«Его время здесь подходит к концу». Овечкин наконец дал ответ на вопрос о своём будущем
«Его время здесь подходит к концу». Овечкин наконец дал ответ на вопрос о своём будущем
