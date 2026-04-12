Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Здесь был мой дом на протяжении 20 лет». Копитар произнёс речь после игры с «Эдмонтоном»

Комментарии

Капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар выступил с речью после заключительной домашней игры текущего регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0). 38-летний словенец завершит карьеру после окончания сезона. Копитар – лучший бомбардир в истории «Кингз», он выступает за клуб с 2006 года.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Панарин – 07:34    

«Прежде всего, от имени всей команды, игроков и организации спасибо вам за поддержку в хорошие, плохие и ужасные времена. Вы всегда были здесь… Спасибо. Во-вторых, мы сделаем всё возможное, чтобы вернуться домой ещё на несколько игр в плей-офф, это точно.

И от всего сердца большое вам спасибо. Здесь был мой дом на протяжении 20 лет. Спасибо организации. Спасибо моим товарищам по команде, нашим тренерам и наставникам на протяжении многих лет. Спасибо вам, ребята», – приводит слова Копитара сайт НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android