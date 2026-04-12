«Здесь был мой дом на протяжении 20 лет». Копитар произнёс речь после игры с «Эдмонтоном»

Капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар выступил с речью после заключительной домашней игры текущего регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0). 38-летний словенец завершит карьеру после окончания сезона. Копитар – лучший бомбардир в истории «Кингз», он выступает за клуб с 2006 года.

«Прежде всего, от имени всей команды, игроков и организации спасибо вам за поддержку в хорошие, плохие и ужасные времена. Вы всегда были здесь… Спасибо. Во-вторых, мы сделаем всё возможное, чтобы вернуться домой ещё на несколько игр в плей-офф, это точно.

И от всего сердца большое вам спасибо. Здесь был мой дом на протяжении 20 лет. Спасибо организации. Спасибо моим товарищам по команде, нашим тренерам и наставникам на протяжении многих лет. Спасибо вам, ребята», – приводит слова Копитара сайт НХЛ.