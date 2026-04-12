«Вашингтон» — «Питтсбург»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 12 апреля, продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу одержали «пингвины» со счётом 5:3, во втором сильнее оказались «столичные» — 6:3.

«Кэпиталз» провели 80 встреч, в которых набрали 91 очко и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» с 98 очками после 80 матчей находятся на пятой строчке Востока.