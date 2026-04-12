Фанаты «Салавата Юлаева» показали перформанс перед третьим матчем серии с «Локомотивом»

Болельщики уфимского «Салавата Юлаева» перед третьим матчем серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» показали эффектный перформанс. Встреча на «Уфа-Арене» в Уфе проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
1 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)    

На баннере изображены маскоты клубов и цитата советского космонавта, первого человека, совершившего космический полёт, Юрия Гагарина: «Главная сила в человеке – это сила духа».

Фото: Владимир Лаевский, «Чемпионат»

Отметим, что на данный момент «Салават Юлаев» проигрывает в серии со счётом 0-2, эта игра — первая домашняя для уфимцев.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

