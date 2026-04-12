Евгений Кузнецов на носилках покинул лёд после силового приёма Полунина

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму после силового приёма от форварда «Локомотива» Александра Полунина на синей линии. Евгений не смог самостоятельно покинуть лёд, форварда унесли на носилках. Встреча проходит в эти минуты, на момент новости счёт 1:0 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
1 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)    

На 13-й минуте Кузнецов попал под силовой приём Полунина, Евгений ударился о борт и упал на лёд, после чего на поле появились врачи уфимской команды. Форварду пытались помочь встать, но он не смог. Ему на шею надели накладку и унесли со льда на носилках под аплодисменты фанатов.

Фото: Кадр из трансляции

В минувшем регулярном чемпионате 33-летний Кузнецов провёл 34 матча, в которых набрал 27 (7+20) очков. В текущем плей-офф на его счету семь игр и 2 (1+1) очка.

