Видео: силовой приём Полунина, после которого Кузнецова унесли со льда на носилках

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин применил силовой приём против форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026. Евгений не смог самостоятельно покинуть лёд, форварда унесли на носилках. Встреча проходит в эти минуты, на момент новости счёт 1:0 в пользу ярославского клуба.

На 13-й минуте Полунин впечатал Кузнецова в борт, после чего Евгений упал на лёд. Ему на шею надели накладку и унесли со льда на носилках. «Чемпионат» предлагает ознакомится с видео данного эпизода:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».