Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео: силовой приём Полунина, после которого Кузнецова унесли со льда на носилках

Комментарии

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин применил силовой приём против форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026. Евгений не смог самостоятельно покинуть лёд, форварда унесли на носилках. Встреча проходит в эти минуты, на момент новости счёт 1:0 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
1 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)    

На 13-й минуте Полунин впечатал Кузнецова в борт, после чего Евгений упал на лёд. Ему на шею надели накладку и унесли со льда на носилках. «Чемпионат» предлагает ознакомится с видео данного эпизода:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android