Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» забил первый гол «Локомотиву» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» забил первый гол «Локомотиву» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина
Комментарии

В эти минуты в Уфе проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Салават Юлаев» принимает ярославский «Локомотив». Уфимский клуб забросил первую шайбу в ворота железнодорожников в этой серии. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)    

На 28-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов сравнял счёт, забив первый гол уфимцев во втором раунде плей-офф КХЛ. Хоккеисты «Салавата» не могли забить Даниилу Исаеву 147 минут 53 секунды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В первых двух встречах «Локомотив» одержал две сухие победы (1:0 и 2:0).

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

Фото
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android