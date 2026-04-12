«Салават Юлаев» забил первый гол «Локомотиву» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

В эти минуты в Уфе проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Салават Юлаев» принимает ярославский «Локомотив». Уфимский клуб забросил первую шайбу в ворота железнодорожников в этой серии. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу ярославского клуба.

На 28-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов сравнял счёт, забив первый гол уфимцев во втором раунде плей-офф КХЛ. Хоккеисты «Салавата» не могли забить Даниилу Исаеву 147 минут 53 секунды.

В первых двух встречах «Локомотив» одержал две сухие победы (1:0 и 2:0).

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется