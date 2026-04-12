Овечкину подарили восемь кастомных клюшек с надписью 8 Forever

Овечкину подарили восемь кастомных клюшек с надписью 8 Forever
Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину подарили восемь кастомных клюшек с надписью 8 Forever (8 навсегда. – Прим. «Чемпионата»). Церемония прошла на домашней арене «столичных» при пустых трибунах и приглушённом свете. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале ESPN.

Подарки Александру вручали дети и взрослые, которые ранее познакомились с ним в рамках благотворительных программ. Среди них детский хоккейный тренер, глухой подросток и мальчик, которого выбросили с третьего этажа в торговом центре Блумингтона, штат Миннесота, в 2019 году.

Одну из клюшек вместо ребёнка вручала мама, чей сын умер в возрасте 15 лет от остеосаркомы — злокачественной опухоли, развивающейся из костной ткани.

«Я здесь ради своего сына Алекса Луи. Незадолго до 12-летия ему диагностировали остеосаркому. Вы записали для него видеообращение и предложили встретиться. Вы подарили ему лучший вечер в жизни и поддерживали связь с ним. Ови, вы были ему настоящим другом.

К сожалению, рак оказался неизлечимым. Ему было всего 15 лет. Как мама я не могу выразить словами свою огромную благодарность вам за всё то счастье, которые вы принесли моему сыну», — сказала женщина в ролике.

Фото: Кадр из видео

Фото: Кадр из видео

