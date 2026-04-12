Панин получил пять минут штрафа за удар в голову Радулову
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил пятиминутный штраф за удар в голову нападающему «Локомотива» Александру Радулову в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:2 в пользу ярославского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5) 1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5) 1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5) 2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5) 2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)
На 43-й минуте Панин подъехал к Радулову, который боролся за шайбу у борта, и ударил его локтем в подбородок. После видеопросмотра судьи выписали капитану «Салавата» пятиминутный штраф за атаку соперника в голову.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.
* если потребуется
