Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Панин получил пять минут штрафа за удар в голову Радулову

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил пятиминутный штраф за удар в голову нападающему «Локомотива» Александру Радулову в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:2 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

На 43-й минуте Панин подъехал к Радулову, который боролся за шайбу у борта, и ударил его локтем в подбородок. После видеопросмотра судьи выписали капитану «Салавата» пятиминутный штраф за атаку соперника в голову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

