Панин получил пять минут штрафа за удар в голову Радулову

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил пятиминутный штраф за удар в голову нападающему «Локомотива» Александру Радулову в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:2 в пользу ярославского клуба.

На 43-й минуте Панин подъехал к Радулову, который боролся за шайбу у борта, и ударил его локтем в подбородок. После видеопросмотра судьи выписали капитану «Салавата» пятиминутный штраф за атаку соперника в голову.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется