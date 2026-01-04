«Локомотив» победил «Салават Юлаев» и находится в шаге от выхода в 1/2 финала плей-офф КХЛ

Сегодня, 12 апреля, в Уфе завершился третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу ярославской команды.

На шестой минуте нападающий «Локомотива» Денис Алексеев забил первый гол. На 28-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов сравнял счёт. На 30-й минуте защитник Александр Елесин вывел ярославцев вперёд. На 41-й минуте форвард уфимцев Девин Броссо восстановил равенство в счёте. На 48-й минуте нападающий Артур Каюмов вновь вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт — 3:2.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

