Салават Юлаев – Локомотив, результат матча 12 апреля 2026 года, счет 2:3, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» и находится в шаге от выхода в 1/2 финала плей-офф КХЛ
Комментарии

Сегодня, 12 апреля, в Уфе завершился третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу ярославской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

На шестой минуте нападающий «Локомотива» Денис Алексеев забил первый гол. На 28-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов сравнял счёт. На 30-й минуте защитник Александр Елесин вывел ярославцев вперёд. На 41-й минуте форвард уфимцев Девин Броссо восстановил равенство в счёте. На 48-й минуте нападающий Артур Каюмов вновь вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт — 3:2.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
