Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Мы всегда были первыми в космосе и хоккее». Роман Ротенберг поздравил с Днём космонавтики

Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Днём космонавтики. Праздник отмечается сегодня, 12 апреля.

«Сегодня 65 лет со дня великого события, которое навсегда изменило историю нашей страны и всего мира. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым полетел в космос и открыл новую эпоху. Это не просто дата. Это символ силы, смелости, таланта и веры в своё дело. Символ того, что для нашей страны нет ничего невозможного!

Подвиг Юрия Гагарина навсегда останется одной из главных страниц нашей истории. И самое важное – он по-прежнему вдохновляет миллионы людей. Своей смелостью, любовью к Родине, своей верой в страну и готовностью идти первым туда, где до него не был никто. Мы всегда были первыми в космосе. И мы всегда были первыми в хоккее. Это в ДНК нашей страны – идти вперёд, прокладывать путь и побеждать. С Днём космонавтики!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможности возглавить Международную федерацию хоккея
