Евгений Кузнецов избежал тяжёлой травмы и досматривал матч с «Локомотивом» у борта
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов избежал тяжёлой травмы после силового приёма от форварда «Локомотива» Александра Полунина. Форвард уфимского клуба досматривал матч у борта.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5) 1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5) 1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5) 2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5) 2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)
На 13-й минуте Кузнецов попал под силовой приём Полунина, Евгений ударился о борт и упал на лёд, после чего на поле появились врачи уфимской команды. Форварду пытались помочь встать, но он не смог. Ему на шею надели накладку и унесли со льда на носилках под аплодисменты фанатов.
В минувшем регулярном чемпионате 33-летний Кузнецов провёл 34 матча, в которых набрал 27 (7+20) очков. В текущем плей-офф на его счету семь игр и 2 (1+1) очка.
