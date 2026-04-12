Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов избежал тяжёлой травмы и досматривал матч с «Локомотивом» у борта

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов избежал тяжёлой травмы после силового приёма от форварда «Локомотива» Александра Полунина. Форвард уфимского клуба досматривал матч у борта.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале КХЛ.

На 13-й минуте Кузнецов попал под силовой приём Полунина, Евгений ударился о борт и упал на лёд, после чего на поле появились врачи уфимской команды. Форварду пытались помочь встать, но он не смог. Ему на шею надели накладку и унесли со льда на носилках под аплодисменты фанатов.

В минувшем регулярном чемпионате 33-летний Кузнецов провёл 34 матча, в которых набрал 27 (7+20) очков. В текущем плей-офф на его счету семь игр и 2 (1+1) очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android