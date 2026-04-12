Евгений Кузнецов избежал тяжёлой травмы и досматривал матч с «Локомотивом» у борта

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов избежал тяжёлой травмы после силового приёма от форварда «Локомотива» Александра Полунина. Форвард уфимского клуба досматривал матч у борта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале КХЛ.

На 13-й минуте Кузнецов попал под силовой приём Полунина, Евгений ударился о борт и упал на лёд, после чего на поле появились врачи уфимской команды. Форварду пытались помочь встать, но он не смог. Ему на шею надели накладку и унесли со льда на носилках под аплодисменты фанатов.

В минувшем регулярном чемпионате 33-летний Кузнецов провёл 34 матча, в которых набрал 27 (7+20) очков. В текущем плей-офф на его счету семь игр и 2 (1+1) очка.