Илья Протас повторил достижение игрока «Вашингтона» 42-летней давности

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас стал первым за 42 года игроком столичного клуба в возрасте до 20 лет, набравшим три очка за один матч в НХЛ. Белорусский форвард отметился 3 (1+2) очками в выездном матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:3). Он сделал это в возрасте 19 лет и 267 дней.

Предыдущим хоккеистом «Вашингтона», кому такое удавалось, 1 марта 1984 года стал защитник Скотт Стивенс (1964), набравший 3 (1+2) очка за матч за месяц до своего 20-летия, причём тоже в игре с «Питтсбургом» (9:1). Позже он станет трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», а в 2000 году признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.