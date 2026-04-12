Илья Протас повторил достижение игрока «Вашингтона» 42-летней давности
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас стал первым за 42 года игроком столичного клуба в возрасте до 20 лет, набравшим три очка за один матч в НХЛ. Белорусский форвард отметился 3 (1+2) очками в выездном матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:3). Он сделал это в возрасте 19 лет и 267 дней.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37 1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05 1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02 1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08 2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47 2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58 3:4 Хейз (Ши) – 36:50 3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp) 3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22
Предыдущим хоккеистом «Вашингтона», кому такое удавалось, 1 марта 1984 года стал защитник Скотт Стивенс (1964), набравший 3 (1+2) очка за матч за месяц до своего 20-летия, причём тоже в игре с «Питтсбургом» (9:1). Позже он станет трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», а в 2000 году признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.
