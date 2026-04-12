Главный тренер «Локомотива» — о третьем матче: рад победе, но можем играть намного лучше
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу в третьем матче серии с «Салаватом Юлаевым» (3:2, 3-0). Четвёртая игра серии состоится 14 апреля в Уфе.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5) 1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5) 1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5) 2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5) 2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)
«Тяжёлая игра, хорошая победа. Но тяжело сегодня было, особенно второй и третий период. Уфа оказывала большое давление, зажимали нас в зоне, Исаев сделал много хороших спасений. «Салавату» удалось забить в первой же смене третьего периода, сравнять счёт, но хорошо, что Каюмов забил этот гол, тем более в большинстве. Нам была очень нужна эта шайба. Рад победе, но мы можем играть намного лучше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Материалы по теме
