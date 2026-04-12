Главный тренер «Локомотива» — о третьем матче: рад победе, но можем играть намного лучше

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу в третьем матче серии с «Салаватом Юлаевым» (3:2, 3-0). Четвёртая игра серии состоится 14 апреля в Уфе.

«Тяжёлая игра, хорошая победа. Но тяжело сегодня было, особенно второй и третий период. Уфа оказывала большое давление, зажимали нас в зоне, Исаев сделал много хороших спасений. «Салавату» удалось забить в первой же смене третьего периода, сравнять счёт, но хорошо, что Каюмов забил этот гол, тем более в большинстве. Нам была очень нужна эта шайба. Рад победе, но мы можем играть намного лучше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.