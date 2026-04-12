«Лицо было разбито в кровь». Хартли высказался о состоянии Радулова после удара Панина

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о состоянии нападающего Александра Радулова после удара в голову от защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина. В третьем матче серии «Локомотив» выиграл со счётом 3:2, 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

— Ожидали ли вы такой жёсткой игры?
— Смотрели все матчи «Салавата» в серии с «Автомобилистом» и видели, что команда очень агрессивно играет в домашних встречах, даже более агрессивно, чем в гостях, в более силовой манере. Поэтому готовы были к этому, но порой, особенно во втором периоде, смотрели игру больше, чем сами играли.

— Как себя чувствует сейчас Александр Радулов после такого болезненного удара в голову от Григория Панина?
— У него было разбито лицо в кровь. Но все знают, что он боец, настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

