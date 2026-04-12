«Плей-офф — это такая мужская война». Боб Хартли высказался о проблеме Егора Сурина

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвёл итоги третьего матча серии с «Салаватом Юлаевым» (3:2, 3-0) и назвал причину низкой результативности нападающего Егора Сурина.

— 3-0 в серии повёл «Локомотив». Как теперь стоит действовать команде? Потому что последний шаг самый сложный.

— Всё правильно, всё будет зависеть от настроя, от того, насколько готовыми к борьбе и насколько заряженными мы выйдем. Понимаем, что соперник будет играть, ему отступать некуда, он выйдет как на последний бой. Команда опытная, будем к этому готовиться, надеюсь, будет лучше, чем сегодня.

— Во втором периоде «Салават» начал активнее пробиваться, лезть на пятак. Нужно ли «Локомотиву» что-то поменять, чтобы быть более готовыми к этому?

— Понятно, что сопернику так и надо действовать, но, как я вижу эту ситуацию, мы слишком часто позволяли им проходить среднюю зону, играть позиционно в нашей зоне, оказывать хорошее давление на наших защитников. Поэтому, естественно, будем стараться, чтобы в следующем матче этого не было.

— Сегодня наконец забросил Каюмов, но в топ-6 есть ещё один игрок, который никак не может отличиться долгое время — это Егор Сурин. Почему так выходит? У него есть какая-то проблема?

— Егор — молодой игрок, а плей-офф — это такая мужская война, поэтому не всегда входят в плей-офф молодые игроки здорово. Здесь намного меньше времени на принятие решения, меньше места для манёвра, поэтому он, как и, например, Жаровский в «Салавате Юлаеве», ищет свои игру, много хорошего делает, но тут тяжелее, чем регулярном чемпионате, забивать голы, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.