Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Плей-офф — это такая мужская война». Боб Хартли высказался о проблеме Егора Сурина

«Плей-офф — это такая мужская война». Боб Хартли высказался о проблеме Егора Сурина
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвёл итоги третьего матча серии с «Салаватом Юлаевым» (3:2, 3-0) и назвал причину низкой результативности нападающего Егора Сурина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

— 3-0 в серии повёл «Локомотив». Как теперь стоит действовать команде? Потому что последний шаг самый сложный.
— Всё правильно, всё будет зависеть от настроя, от того, насколько готовыми к борьбе и насколько заряженными мы выйдем. Понимаем, что соперник будет играть, ему отступать некуда, он выйдет как на последний бой. Команда опытная, будем к этому готовиться, надеюсь, будет лучше, чем сегодня.

— Во втором периоде «Салават» начал активнее пробиваться, лезть на пятак. Нужно ли «Локомотиву» что-то поменять, чтобы быть более готовыми к этому?
— Понятно, что сопернику так и надо действовать, но, как я вижу эту ситуацию, мы слишком часто позволяли им проходить среднюю зону, играть позиционно в нашей зоне, оказывать хорошее давление на наших защитников. Поэтому, естественно, будем стараться, чтобы в следующем матче этого не было.

— Сегодня наконец забросил Каюмов, но в топ-6 есть ещё один игрок, который никак не может отличиться долгое время — это Егор Сурин. Почему так выходит? У него есть какая-то проблема?
— Егор — молодой игрок, а плей-офф — это такая мужская война, поэтому не всегда входят в плей-офф молодые игроки здорово. Здесь намного меньше времени на принятие решения, меньше места для манёвра, поэтому он, как и, например, Жаровский в «Салавате Юлаеве», ищет свои игру, много хорошего делает, но тут тяжелее, чем регулярном чемпионате, забивать голы, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android