Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли — о звонках бывшим хоккеистам: мы, тренеры, иногда как детективы

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал об общении с бывшими хоккеистами для подготовки к серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3-0).

— Есть такая информация, что в рамках подготовки к этой серии вы даже делали несколько звонков игрокам, которые раньше выступали под вашим началом в Континентальной хоккейной лиге, чтобы подготовиться. Так ли это?
— Игроки делают основное дело, а не тренеры. Они — те, кто на льду добывают победы. Задача тренера — подготовить команду, иногда мы как детективы, стараемся найти какую-то информацию, которая, может быть, поможет игроками лучше узнать соперника, лучше подготовиться, но именно хоккеисты — это те, кто сражается и добывает победы.

— После одного из периодов у вас была такая длительная консультация с арбитрами. Можете поделиться, что обсуждали?
— Нам во втором периоде дали предупреждение после проброса, просто просил объяснить за что, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android