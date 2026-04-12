Хартли — о звонках бывшим хоккеистам: мы, тренеры, иногда как детективы

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал об общении с бывшими хоккеистами для подготовки к серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3-0).

— Есть такая информация, что в рамках подготовки к этой серии вы даже делали несколько звонков игрокам, которые раньше выступали под вашим началом в Континентальной хоккейной лиге, чтобы подготовиться. Так ли это?

— Игроки делают основное дело, а не тренеры. Они — те, кто на льду добывают победы. Задача тренера — подготовить команду, иногда мы как детективы, стараемся найти какую-то информацию, которая, может быть, поможет игроками лучше узнать соперника, лучше подготовиться, но именно хоккеисты — это те, кто сражается и добывает победы.

— После одного из периодов у вас была такая длительная консультация с арбитрами. Можете поделиться, что обсуждали?

— Нам во втором периоде дали предупреждение после проброса, просто просил объяснить за что, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.