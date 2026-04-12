Хартли — о соотечественнике из «Салавата» Броссо: может, после плей-офф дам ему совет

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре канадского нападающего «Салавата Юлаева» Девина Броссо.

— Девин Броссо так же, как и вы, франкоканадец. Сегодня он забросил вам шайбу. Может быть, дадите ему какой-нибудь совет, как ему играть в дальнейшем в этом плей-офф, чтобы его пригласил «Монреаль»?

— (смеётся) Может быть, после окончания плей-офф я могу ему что-то посоветовать, но не сейчас. Он хороший игрок, жёсткий, самоотверженный, быстрый. Не знал его до этого плей-офф, но вижу, что игрок хороший, поэтому, если будет возможность, пообщаемся, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.