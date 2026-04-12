Хартли — о соотечественнике из «Салавата» Броссо: может, после плей-офф дам ему совет
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре канадского нападающего «Салавата Юлаева» Девина Броссо.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

— Девин Броссо так же, как и вы, франкоканадец. Сегодня он забросил вам шайбу. Может быть, дадите ему какой-нибудь совет, как ему играть в дальнейшем в этом плей-офф, чтобы его пригласил «Монреаль»?
(смеётся) Может быть, после окончания плей-офф я могу ему что-то посоветовать, но не сейчас. Он хороший игрок, жёсткий, самоотверженный, быстрый. Не знал его до этого плей-офф, но вижу, что игрок хороший, поэтому, если будет возможность, пообщаемся, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Материалы по теме
«Локомотив» победил «Салават Юлаев» и находится в шаге от выхода в 1/2 финала плей-офф КХЛ
