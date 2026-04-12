Тренер «Локомотива» Боб Хартли ответил на вопрос о своём сходстве с Владимиром Путиным

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли ответил на вопрос о своём сходстве с президентом России Владимиром Путиным.

— Я заметил интересную особенность. Вы всю жизнь преданы хоккею, сами наверняка играете до сих пор, наверное, любите возиться с детишками-хоккеистами, боретесь с лишним весом у игроков, не любите, когда люди сидят в мессенджерах, судя по запрету на них. Получается, вы очень сильно похожи на нашего президента. Что об этом думаете?

— Для меня как тренера, как и для всех тренеров, очень важно не только выигрывать матчи, но и заботиться о своих хоккеистах. Мы всегда хотим только лучшего для них, хотим, чтобы они развивались не только как игроки, но и как люди, поэтому, если можно кому-то помочь советом, всегда это делаю. Если взять молодых ребят, с которыми работал в «Авангарде», очень много общался с Михеевым, Чинаховым, Грицюком. Сейчас они играют в НХЛ. С Ковальчуком провели многие годы. До сих пор постоянно с ними всеми общаемся, это показывает, что у нас образовались очень тесные, тёплые отношения, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.