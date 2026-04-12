Главный тренер «Салавата» прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:3, 0-3).

— Хороший матч с нашей стороны: забили гол, отыгрывались. Была нацеленность на ворота, тревожили вратаря соперника. Я доволен нашей игрой.

— Показалось, что дома при игре в обороне было больше ошибок, чем в Ярославле. Через пятак шайбу выводили…

— Это был единичный случай. «Локомотив» хорошо играет в атаке, нам приходилось обороняться. Считаю, что и здесь, и в Ярославле мы неплохо играли в обороне.

— С конца второго периода начали пробиваться на пятак. Почему раньше не удавалось сделать это?

— Потому что были более нацелены на броски. Видели, что это работает.

— Почему так тяжело «Салавату» сыграть на своей главной сильной стороне — скорости?

— Потому что «Локомотив» хорошо обороняется, играет плотно в средней зоне. Главное — нам нужно подготовиться к следующему матчу и выиграть его, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.