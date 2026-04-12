Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата» прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Локомотивом»

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:3, 0-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

— Хороший матч с нашей стороны: забили гол, отыгрывались. Была нацеленность на ворота, тревожили вратаря соперника. Я доволен нашей игрой.

— Показалось, что дома при игре в обороне было больше ошибок, чем в Ярославле. Через пятак шайбу выводили…
— Это был единичный случай. «Локомотив» хорошо играет в атаке, нам приходилось обороняться. Считаю, что и здесь, и в Ярославле мы неплохо играли в обороне.

— С конца второго периода начали пробиваться на пятак. Почему раньше не удавалось сделать это?
— Потому что были более нацелены на броски. Видели, что это работает.

— Почему так тяжело «Салавату» сыграть на своей главной сильной стороне — скорости?
— Потому что «Локомотив» хорошо обороняется, играет плотно в средней зоне. Главное — нам нужно подготовиться к следующему матчу и выиграть его, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» победил «Салават Юлаев» и находится в шаге от выхода в 1/2 финала плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android