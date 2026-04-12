Козлов ответил на вопрос о состоянии Евгения Кузнецова, покинувшего лёд на носилках
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о состоянии нападающего Евгения Кузнецова. Форвард не смог доиграть третий матч серии с «Локомотивом» (2:3, 0-3), покинув площадку на носилках после силового приёма форварда Александра Полунина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5) 1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5) 1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5) 2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5) 2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)
— Боб Хартли сказал, что Евгения Кузнецова видели у стекла. Как сейчас его состояние?
— Что Боб сказал?
— Сказал, что видели его около стекла, вроде бы всё обошлось.
— Ну, Радулов играл в следующем отрезке [после силового от Панина]. Думаю, с ним тоже всё обошлось.
— Повреждение Кузнецова серьёзное?
— Посмотрим. Завтра будет обследование, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
