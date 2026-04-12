Козлов ответил на вопрос о состоянии Евгения Кузнецова, покинувшего лёд на носилках

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о состоянии нападающего Евгения Кузнецова. Форвард не смог доиграть третий матч серии с «Локомотивом» (2:3, 0-3), покинув площадку на носилках после силового приёма форварда Александра Полунина.

— Боб Хартли сказал, что Евгения Кузнецова видели у стекла. Как сейчас его состояние?

— Что Боб сказал?

— Сказал, что видели его около стекла, вроде бы всё обошлось.

— Ну, Радулов играл в следующем отрезке [после силового от Панина]. Думаю, с ним тоже всё обошлось.

— Повреждение Кузнецова серьёзное?

— Посмотрим. Завтра будет обследование, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.