Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов ответил на вопрос о состоянии Евгения Кузнецова, покинувшего лёд на носилках

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о состоянии нападающего Евгения Кузнецова. Форвард не смог доиграть третий матч серии с «Локомотивом» (2:3, 0-3), покинув площадку на носилках после силового приёма форварда Александра Полунина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

— Боб Хартли сказал, что Евгения Кузнецова видели у стекла. Как сейчас его состояние?
— Что Боб сказал?

— Сказал, что видели его около стекла, вроде бы всё обошлось.
— Ну, Радулов играл в следующем отрезке [после силового от Панина]. Думаю, с ним тоже всё обошлось.

— Повреждение Кузнецова серьёзное?
— Посмотрим. Завтра будет обследование, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Материалы по теме
Фото
Евгений Кузнецов на носилках покинул лёд после силового приёма Полунина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android