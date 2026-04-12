Козлов: когда ты играешь против одного из претендентов на кубок, всегда чего-то не хватает

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, за счёт чего можно обыграть такую сильную команду, как «Локомотив».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

— Всё время чего-то немножко не хватает. В чём, на ваш взгляд, нужно прибавить?
— Когда ты играешь против лидера конференции, одного из претендентов на кубок, всегда чего-то не хватает. Но я доволен, что ребята играют на максимум, на характере, за счёт хорошей самоотдачи.

— То есть не в чем прибавить?
— В характере, в нацеленности на ворота, в самоотдаче.

— Кроме характера, что ещё может помочь выбраться с края пропасти? Может быть, ротация неожиданная?
— Только характер. Нужно готовиться к следующему матчу, важному. И постараться его выиграть, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

