Козлов: когда ты играешь против одного из претендентов на кубок, всегда чего-то не хватает

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, за счёт чего можно обыграть такую сильную команду, как «Локомотив».
— Всё время чего-то немножко не хватает. В чём, на ваш взгляд, нужно прибавить?
— Когда ты играешь против лидера конференции, одного из претендентов на кубок, всегда чего-то не хватает. Но я доволен, что ребята играют на максимум, на характере, за счёт хорошей самоотдачи.
— То есть не в чем прибавить?
— В характере, в нацеленности на ворота, в самоотдаче.
— Кроме характера, что ещё может помочь выбраться с края пропасти? Может быть, ротация неожиданная?
— Только характер. Нужно готовиться к следующему матчу, важному. И постараться его выиграть, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
