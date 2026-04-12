Главный тренер «Салавата» прокомментировал состояние травмированных хоккеистов

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал состояние травмированных хоккеистов уфимского клуба — защитников Никиты Зоркина и Дина Стина, а также нападающих Егора Сучкова и Данила Алалыкина.

— Как состояние у Дина Стюарта?

— У Стюарта повреждение, матч не доиграл. Завтра будет обследование. Будет видно.

— Как состояние Егора Сучкова?

— Егор закончил матч. Значит, не так всё плохо.

— Зоркин и Алалыкин близки к возвращению?

— Нет, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Четвёртый матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» состоится 14 апреля в Уфе. Счёт в серии 3-0 в пользу ярославцев.