Главный тренер «Салавата» прокомментировал состояние травмированных хоккеистов

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал состояние травмированных хоккеистов уфимского клуба — защитников Никиты Зоркина и Дина Стина, а также нападающих Егора Сучкова и Данила Алалыкина.

— Как состояние у Дина Стюарта?
— У Стюарта повреждение, матч не доиграл. Завтра будет обследование. Будет видно.

— Как состояние Егора Сучкова?
— Егор закончил матч. Значит, не так всё плохо.

— Зоркин и Алалыкин близки к возвращению?
— Нет, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Четвёртый матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» состоится 14 апреля в Уфе. Счёт в серии 3-0 в пользу ярославцев.

