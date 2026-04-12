«Хотите, чтобы я капитана своего отхреначил?» Козлов — о решающем удалении Григория Панина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил пятиминутное удаление капитана команды Григория Панина за удар в голову нападающего «Локомотива» Александра Радулова в третьей игре серии. В этом большинстве ярославцы забросили победную шайбу в матче. «Локомотив» выиграл со счётом 3:2, 3-0.

— Сегодня «Салават» был острее в атаке, но при этом допускал ошибки в обороне. Можно ли это объяснить нервозностью?

— Я это объясню тем, что «Локомотив» хорошо выходил из-под давления.

— В начале игры сегодня часто были потери, не получались атаки. Пока Варлов сам не создал два момента. Что думаете о нервозности нападающих?

— Я нервозности сегодня не увидел.

— Как прокомментируете игру Григория Панина? Болельщики не стесняются в выражениях.

— Они никогда не стеснялись в выражениях, когда мы проигрывали. И я понимаю, когда выигрываешь, а потом проигрываешь, все забывают, что ты сделал до этого. И это нормально. Поэтому всегда фильтрую то, что вы говорите, что болельщики говорят. Такая наша жизнь. Когда выигрываешь — ты герой. Проигрываешь — и всё для тебя складывается неудачно.

— Но всё-таки оставлять свою команду в пятиминутном меньшинстве в плей-офф… Все видели, что удар был.

— Всё-таки это эмоции. Вы знаете Григория. Знаете, он сегодня и полезные действия совершал. Вы хотите, чтобы я капитана своего отхреначил?

— Нет. Просто что-то ответить болельщикам, чтобы они успокоились.

— Болельщики не успокоятся, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.