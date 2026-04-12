Козлов: «Салават» тактику менять не будет. Надеюсь, что это не наш максимум
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что не будет менять тактику на четвёртый матч серии с «Локомотивом». Текущий счёт в серии 3-0 в пользу ярославского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5) 1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5) 1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5) 2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5) 2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)
— Коновалов провёл классный матч в Ярославле. Сегодня тяжёлый выбор был?
— Нет. Семён Вязовой сказал, что сегодня готов, поэтому он играл.
— Планируете ли менять тактическую модель перед четвёртым матчем? Считаете ли вы, что команда даёт свой максимум?
— Менять не будем, но подкорректируем. Надеюсь, что это не наш максимум, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Четвёртый матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» состоится 14 апреля в Уфе.
