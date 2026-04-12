Козлов: «Салават» тактику менять не будет. Надеюсь, что это не наш максимум

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что не будет менять тактику на четвёртый матч серии с «Локомотивом». Текущий счёт в серии 3-0 в пользу ярославского клуба.

— Коновалов провёл классный матч в Ярославле. Сегодня тяжёлый выбор был?

— Нет. Семён Вязовой сказал, что сегодня готов, поэтому он играл.

— Планируете ли менять тактическую модель перед четвёртым матчем? Считаете ли вы, что команда даёт свой максимум?

— Менять не будем, но подкорректируем. Надеюсь, что это не наш максимум, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Четвёртый матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» состоится 14 апреля в Уфе.