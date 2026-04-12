Тренер «Салавата» раскрыл, что сказал хоккеистам о четвёртом матче серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что сказал хоккеистам уфимской команды бороться до конца. Счёт в серии с «Локомотивом» 3-0 в пользу ярославского клуба.

— Сегодня заявили Виталия Будницкого, но он не выходил. Изначально так планировали?

— Сразу парня под танки бросать — это неправильно для него и чревато для команды… Считаю, правильно, что не выпускали и доиграли в пять защитников.

— 0-3 в серии. Что сказали команде сегодня по будущему четвёртому матчу?

— Я сказал им, что без разницы, какой счёт в серии, нужно готовиться к следующему матчу, отдать всё, что есть. Это всё, что мы можем контролировать, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.