Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Салавата» раскрыл, что сказал хоккеистам о четвёртом матче серии с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что сказал хоккеистам уфимской команды бороться до конца. Счёт в серии с «Локомотивом» 3-0 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

— Сегодня заявили Виталия Будницкого, но он не выходил. Изначально так планировали?
— Сразу парня под танки бросать — это неправильно для него и чревато для команды… Считаю, правильно, что не выпускали и доиграли в пять защитников.

— 0-3 в серии. Что сказали команде сегодня по будущему четвёртому матчу?
— Я сказал им, что без разницы, какой счёт в серии, нужно готовиться к следующему матчу, отдать всё, что есть. Это всё, что мы можем контролировать, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» и находится в шаге от выхода в 1/2 финала плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android