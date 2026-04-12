Тренер «Салавата» раскрыл, что сказал хоккеистам о четвёртом матче серии с «Локомотивом»
Поделиться
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что сказал хоккеистам уфимской команды бороться до конца. Счёт в серии с «Локомотивом» 3-0 в пользу ярославского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5) 1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5) 1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5) 2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5) 2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)
— Сегодня заявили Виталия Будницкого, но он не выходил. Изначально так планировали?
— Сразу парня под танки бросать — это неправильно для него и чревато для команды… Считаю, правильно, что не выпускали и доиграли в пять защитников.
— 0-3 в серии. Что сказали команде сегодня по будущему четвёртому матчу?
— Я сказал им, что без разницы, какой счёт в серии, нужно готовиться к следующему матчу, отдать всё, что есть. Это всё, что мы можем контролировать, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
19:20
-
19:05
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:30
-
18:23
-
18:13
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:42
-
17:33
-
17:22
-
17:13
-
17:07
-
16:40
-
16:25
-
15:58
-
15:42
-
15:12
-
14:46
-
14:36
-
14:19
-
14:11
-
14:02
-
14:00
-
13:54
-
13:18
-
12:58
-
12:39
-
12:16
-
12:00