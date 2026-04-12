Варлов прокомментировал свой гол «Локомотиву», ставший первым для «Салавата» в серии

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов высказался о поражении в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:3, 0-3).

— Что стало ключевым моментом матча?

— Ключевым стал пропущенный гол в меньшинстве за 17 секунд до конца меньшинства. Чуть не дотерпели. Неправильно сыграл в эпизоде. Хотел поймать шайбу, но в итоге закрыл [обзор].

— Показалось, что дома команда в целом совершила больше ошибок в обороне, чем в гостях. Как будто меньше ответственности было. Трибуны заставляли вперёд бежать больше?

— Конечно, у нас лучшие трибуны, лучшие болельщики. Заставляли бежать, надо было забивать.

— Бросок получился классный, в касание. Почему чаще так не бросаете?

— Получилось хорошо просто. Хорошо отдали, соперник удачно перекрыл обзор вратарю. Из-за этого так получилось.

— То есть такие передачи нечасто проходят?

— Да, может, часто прилетает, но просто в ближнего постоянно попадаем. А здесь повезло — рядом не было соперника, получилось нормально бросить, — передаёт слова Варлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.