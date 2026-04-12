Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Варлов прокомментировал свой гол «Локомотиву», ставший первым для «Салавата» в серии

Варлов прокомментировал свой гол «Локомотиву», ставший первым для «Салавата» в серии
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов высказался о поражении в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:3, 0-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

— Что стало ключевым моментом матча?
— Ключевым стал пропущенный гол в меньшинстве за 17 секунд до конца меньшинства. Чуть не дотерпели. Неправильно сыграл в эпизоде. Хотел поймать шайбу, но в итоге закрыл [обзор].

— Показалось, что дома команда в целом совершила больше ошибок в обороне, чем в гостях. Как будто меньше ответственности было. Трибуны заставляли вперёд бежать больше?
— Конечно, у нас лучшие трибуны, лучшие болельщики. Заставляли бежать, надо было забивать.

— Бросок получился классный, в касание. Почему чаще так не бросаете?
— Получилось хорошо просто. Хорошо отдали, соперник удачно перекрыл обзор вратарю. Из-за этого так получилось.

— То есть такие передачи нечасто проходят?
— Да, может, часто прилетает, но просто в ближнего постоянно попадаем. А здесь повезло — рядом не было соперника, получилось нормально бросить, — передаёт слова Варлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

