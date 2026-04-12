Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Салавата»: в команде нет уныния. Но есть разочарование после такого матча

Защитник «Салавата»: в команде нет уныния. Но есть разочарование после такого матча
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов заявил, что игроки уфимской команды не унывают после третьего поражения в серии с «Локомотивом» (2:3). Счёт в серии 3-0 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

— В команде уныния нет?
— Нет, никакого уныния. Понятно, есть разочарование после такого матча, который надо было спокойно забирать. У нас были хорошие шансы, играли достойно.

— Все три матча серии получились очень близкими, завершились с разницей в один-два гола. Чего всё-таки не хватает «Салавату Юлаеву», чтобы выигрывать?
— Да голов, может, не хватает. На выезде вообще не забили, сейчас хотя бы два забили.

— Счёт в серии 0-3. Что нужно менять «Салавату», учитывая, что не всё удаётся, в каждом компоненте немного не хватает?
— Поответственнее нужно сыграть в обороне, меньше удаляться и больше бросать.

— С какими эмоциями на следующий матч выходить?
— С боевыми, — передаёт слова Варлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» победил «Салават Юлаев» и находится в шаге от выхода в 1/2 финала плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android