Защитник «Салавата»: в команде нет уныния. Но есть разочарование после такого матча

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов заявил, что игроки уфимской команды не унывают после третьего поражения в серии с «Локомотивом» (2:3). Счёт в серии 3-0 в пользу ярославского клуба.

— В команде уныния нет?

— Нет, никакого уныния. Понятно, есть разочарование после такого матча, который надо было спокойно забирать. У нас были хорошие шансы, играли достойно.

— Все три матча серии получились очень близкими, завершились с разницей в один-два гола. Чего всё-таки не хватает «Салавату Юлаеву», чтобы выигрывать?

— Да голов, может, не хватает. На выезде вообще не забили, сейчас хотя бы два забили.

— Счёт в серии 0-3. Что нужно менять «Салавату», учитывая, что не всё удаётся, в каждом компоненте немного не хватает?

— Поответственнее нужно сыграть в обороне, меньше удаляться и больше бросать.

— С какими эмоциями на следующий матч выходить?

— С боевыми, — передаёт слова Варлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.