Хоккеист «Салавата» высказался о возможном камбэке команды с 0-3 в серии с «Локомотивом»
Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов заявил, что верит в итоговый успех уфимской команды в серии с «Локомотивом». На данный момент ярославский клуб ведёт в серии со счётом 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

— Если учитывать, что за всю историю КХЛ только один раз команда отыгрывалась с 0-3 в серии, это звучит как приговор?
— Почему приговор? Должны отыгрываться — мы сможем. В прошлом году отыгрались со «Спартаком» с 1-3. Почему сейчас мы не можем отыграться с 0-3? Нужно повторить успех СКА в серии с ЦСКА, — передаёт слова Варлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Четвёртый матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» состоится 14 апреля в Уфе.

