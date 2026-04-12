Хоккеист «Салавата» высказался о возможном камбэке команды с 0-3 в серии с «Локомотивом»

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов заявил, что верит в итоговый успех уфимской команды в серии с «Локомотивом». На данный момент ярославский клуб ведёт в серии со счётом 3-0.

— Если учитывать, что за всю историю КХЛ только один раз команда отыгрывалась с 0-3 в серии, это звучит как приговор?

— Почему приговор? Должны отыгрываться — мы сможем. В прошлом году отыгрались со «Спартаком» с 1-3. Почему сейчас мы не можем отыграться с 0-3? Нужно повторить успех СКА в серии с ЦСКА, — передаёт слова Варлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Четвёртый матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» состоится 14 апреля в Уфе.