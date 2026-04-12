Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Защитник минского «Динамо» Смит заявил, что в команде нет упаднических настроений
Защитник минского «Динамо» Тай Смит рассказал о настрое в команде после двух поражений в домашних матчах серии с «Ак Барсом» (0-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

«Мы проиграли в овертайме, так что это была напряжённая игра. Соперник играл очень хорошо, должны отдать им должное, но и мы здорово действовали и могли выиграть. Плохое начало, «Ак Барс» вышел готовым и заряженным, а мы нет. Нужно лучше подготовиться к следующим играм. Не думаю при этом, что нужно многое менять. Мы действуем правильно, надо подправить только некоторые детали. Какие – мы обсудим с нашими тренерами. Они отлично готовят нас и знают, что надо делать.

Лично у меня по карьере не было таких ситуаций, когда команда уступала в серии 0-2, но у нас в команде много опытных игроков, которые выбирались из подобного в КХЛ. У нас есть в составе ребята, которые отыгрывались, поэтому нет никакой паники, в раздевалке все по-прежнему верят друг в друга», – сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

