Защитник минского «Динамо» Смит заявил, что в команде нет упаднических настроений

Защитник минского «Динамо» Тай Смит рассказал о настрое в команде после двух поражений в домашних матчах серии с «Ак Барсом» (0-2).
«Мы проиграли в овертайме, так что это была напряжённая игра. Соперник играл очень хорошо, должны отдать им должное, но и мы здорово действовали и могли выиграть. Плохое начало, «Ак Барс» вышел готовым и заряженным, а мы нет. Нужно лучше подготовиться к следующим играм. Не думаю при этом, что нужно многое менять. Мы действуем правильно, надо подправить только некоторые детали. Какие – мы обсудим с нашими тренерами. Они отлично готовят нас и знают, что надо делать.
Лично у меня по карьере не было таких ситуаций, когда команда уступала в серии 0-2, но у нас в команде много опытных игроков, которые выбирались из подобного в КХЛ. У нас есть в составе ребята, которые отыгрывались, поэтому нет никакой паники, в раздевалке все по-прежнему верят друг в друга», – сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
