ЦСКА – Авангард, результат матча 12 апреля 2026 года, счет 2:3 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

ЦСКА уступил «Авангарду» в третьем матче и поставил себя на грань вылета из Кубка Гагарина
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу омичей. Счёт в серии — 3-0 в пользу «ястребов».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Дроздов) – 02:38 (5x5)     1:1 Фьоре (Блажиевский, Маклауд) – 16:12 (5x5)     1:2 Гуляев (Окулов, Фьоре) – 28:01 (5x5)     2:2 Рой (Полтапов, Охотюк) – 31:53 (5x5)     2:3 Окулов (Гуляев) – 75:34 (5x5)    

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов с передачи Ивана Дроздова. За четыре минуты до конца первого периода «Авангард» сравнял счёт — отличился Джованни Фьоре с передач Артёма Блажиевского и Майкла Маклауда. В середине второго периода омичи вышли вперёд в счёте благодаря голу Михаила Гуляева, которому ассистировали Константин Окулов и Фьоре. Через несколько минут армейцы сравняли счёт — отличился Джереми Рой с передач Прохора Полтапова и Никиты Охотюка. Третий период прошёл без голов, а в овертайме победу одержал «Авангард». Победный гол на счету Окулова.

Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Успеют ли «проснуться» до вылета? Топ-5 игроков, проваливающих плей-офф КХЛ
