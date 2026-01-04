ЦСКА уступил «Авангарду» в третьем матче и поставил себя на грань вылета из Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу омичей. Счёт в серии — 3-0 в пользу «ястребов».

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов с передачи Ивана Дроздова. За четыре минуты до конца первого периода «Авангард» сравнял счёт — отличился Джованни Фьоре с передач Артёма Блажиевского и Майкла Маклауда. В середине второго периода омичи вышли вперёд в счёте благодаря голу Михаила Гуляева, которому ассистировали Константин Окулов и Фьоре. Через несколько минут армейцы сравняли счёт — отличился Джереми Рой с передач Прохора Полтапова и Никиты Охотюка. Третий период прошёл без голов, а в овертайме победу одержал «Авангард». Победный гол на счету Окулова.

Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

