Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Смит не согласился с позицией Квартальнова по поводу церемонии в честь Андрея Стася

Защитник минского «Динамо» Тай Смит оценил слова главного тренера Дмитрия Квартальнова, который был недоволен проведением торжественной церемонии перед вторым матчем серии с «Ак Барсом» (4:5 ОТ, 0-2) в честь 1000 матчей в КХЛ капитана минского клуба Андрея Стася.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

«Это было важно, показать его достижение и всей команде, и всем болельщикам. Такую карьеру важно уважать, 1000 матчей – это очень много. Подобный результат, безусловно, впечатляет. Стась – отличный лидер. Он многое пережил, играл за разные команды, он уже выигрывал Кубок. У него есть важный победный опыт, отличный пример для подражания для всех нас.

Конечно, грустно, что не удалось победить, это не тот был результат, которого мы хотели для него добиться, хотели победить и подарить от команды победу капитану, но мы все очень рады за него, это потрясающее достижение. Уверен, очень важно устраивать такие празднование для игроков, когда они добиваются подобных вершин», – сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

