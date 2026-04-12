Смит не согласился с позицией Квартальнова по поводу церемонии в честь Андрея Стася

Защитник минского «Динамо» Тай Смит оценил слова главного тренера Дмитрия Квартальнова, который был недоволен проведением торжественной церемонии перед вторым матчем серии с «Ак Барсом» (4:5 ОТ, 0-2) в честь 1000 матчей в КХЛ капитана минского клуба Андрея Стася.

«Это было важно, показать его достижение и всей команде, и всем болельщикам. Такую карьеру важно уважать, 1000 матчей – это очень много. Подобный результат, безусловно, впечатляет. Стась – отличный лидер. Он многое пережил, играл за разные команды, он уже выигрывал Кубок. У него есть важный победный опыт, отличный пример для подражания для всех нас.

Конечно, грустно, что не удалось победить, это не тот был результат, которого мы хотели для него добиться, хотели победить и подарить от команды победу капитану, но мы все очень рады за него, это потрясающее достижение. Уверен, очень важно устраивать такие празднование для игроков, когда они добиваются подобных вершин», – сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.