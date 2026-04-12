Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» сыграет с «Вашингтоном» без пяти игроков основного состава

Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» сыграет в предстоящем матче с «Вашингтон Кэпиталз» без пяти игроков основного состава. Как сообщает пресс-служба клуба, в игре не примут участие Бен Киндел, Ноэль Аччари, Энтони Манта, Райан Ши и Коннор Клифтон. Встреча состоится сегодня, 12 апреля, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и начнётся в 22:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, во вчерашнем матче не принимали участие Евгений Малкин и Сидни Кросби.

Это будет третья игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу одержали «пингвины» со счётом 5:3, во втором сильнее оказались «столичные» — 6:3.

«Кэпиталз» провели 80 встреч, в которых набрали 91 очко и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» с 98 очками после 80 матчей находятся на пятой строчке Востока.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android