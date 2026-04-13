Андрей Назаров высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал ход второго раунда Кубка Гагарина и отметил уровень борьбы.

«Второй раунд плей-офф получается интересным. Да, в некоторых парах всё может закончиться довольно быстро, но это не значит, что нет никакой борьбы. Все стараются, играют на пределе, мужественно ложатся под шайбы. Тренерские штабы работают очень хорошо и эмоционально. Просто сказывается мастерство более опытных и мастеровитых команд. Думаю, мы ещё увидим борьбу и, возможно, какие-то сенсации. Сбрасывать со счетов точно никого нельзя.

Вообще же в очередной раз можно убедиться, что КХЛ по всем статьям является лучшей лигой в Европе, которую смотрят не только в нашей огромной стране, но и в других государствах. Команды, словно как мощные грузовики, заправившиеся лучшим в мире топливом на лучших бензоколонках, мчат к победам. Никто не сомневается, что КХЛ продолжит развиваться и двигаться с каждым годом только вперёд, ни на кого не оглядываясь», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.