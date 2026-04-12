«Классное шоу получилось». Ги Буше — о третьей победе «Авангарда» в серии с ЦСКА
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в третьем матче серии с ЦСКА (3:2 ОТ, 3-0) и отметил, что защитники Вячеслав Войнов и Семён Чистяков могут вернуться в состав после травм по ходу серии с армейцами.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Дроздов) – 02:38 (5x5) 1:1 Фьоре (Блажиевский, Маклауд) – 16:12 (5x5) 1:2 Гуляев (Окулов, Фьоре) – 28:01 (5x5) 2:2 Рой (Полтапов, Охотюк) – 31:53 (5x5) 2:3 Окулов (Гуляев) – 75:34 (5x5)
«Встречались две хорошие команды с отличной обороной, классное шоу получилось. Обе стороны заслужили, чтобы матч перешёл в овертайм, так и вышло. Завтра посмотрим состояние Александра Волкова, пока не могу сказать. Шансы увидеть Вячеслава Войнова и Семёна Чистякова по ходу этой серии есть», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Четвёртый матч серии пройдёт в Москве 14 апреля.
