«Классное шоу получилось». Ги Буше — о третьей победе «Авангарда» в серии с ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в третьем матче серии с ЦСКА (3:2 ОТ, 3-0) и отметил, что защитники Вячеслав Войнов и Семён Чистяков могут вернуться в состав после травм по ходу серии с армейцами.

«Встречались две хорошие команды с отличной обороной, классное шоу получилось. Обе стороны заслужили, чтобы матч перешёл в овертайм, так и вышло. Завтра посмотрим состояние Александра Волкова, пока не могу сказать. Шансы увидеть Вячеслава Войнова и Семёна Чистякова по ходу этой серии есть», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт в Москве 14 апреля.