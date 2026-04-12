Буше: ранее Гуляев играл в мальчишеский хоккей. Сейчас может назвать себя профессионалом

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил о прогрессе в игре защитника омского клуба Михаила Гуляева.

«Гуляев очень усердно работает, прикладывает усилия, чтобы расти и совершенствоваться. До этого он показывал мальчишеский хоккей, много раскатывался по пространству льда, сейчас же добавляет. Мы видим, что он готов играть именно в мужской хоккей, набирает зрелость, здорово играет в силовой манере. Он всегда первый на шайбе и всегда сражается в любой ситуации. Сейчас он абсолютно заслужил своё место в составе, уже может назвать себя профессиональным игроком», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.