Ги Буше: овертайм — это давление. А «Авангард» здорово действует под давлением весь сезон

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что омский клуб на протяжении всего сезона хорошо действует в овертаймах. «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 3:2 в дополнительное время по итогам третьего матча серии.

«Никаких изменений не было в нашей системе игры, просто наши ребята здорово действуют под давлением, а овертайм — это как раз про давление. Мы на протяжении всего сезона хорошо показывали себя за пределами основного времени, расстановка «5 на 5» при этом нам подходит. Мы действуем очень мощно и лезем на ворота», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт в Москве 14 апреля.