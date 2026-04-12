Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ги Буше: овертайм — это давление. А «Авангард» здорово действует под давлением весь сезон

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что омский клуб на протяжении всего сезона хорошо действует в овертаймах. «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 3:2 в дополнительное время по итогам третьего матча серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Дроздов) – 02:38 (5x5)     1:1 Фьоре (Блажиевский, Маклауд) – 16:12 (5x5)     1:2 Гуляев (Окулов, Фьоре) – 28:01 (5x5)     2:2 Рой (Полтапов, Охотюк) – 31:53 (5x5)     2:3 Окулов (Гуляев) – 75:34 (5x5)    

«Никаких изменений не было в нашей системе игры, просто наши ребята здорово действуют под давлением, а овертайм — это как раз про давление. Мы на протяжении всего сезона хорошо показывали себя за пределами основного времени, расстановка «5 на 5» при этом нам подходит. Мы действуем очень мощно и лезем на ворота», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт в Москве 14 апреля.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА уступил «Авангарду» в третьем матче и поставил себя на грань вылета из Кубка Гагарина
