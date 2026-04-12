«Сыграли 2:2 в основное время — хороший момент». Никитин — после третьего поражения ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил поражение в третьем матче серии с «Авангардом» (2:3 ОТ, 0-3). Армейцы уступили в трёх матчах кряду и теперь находятся в одном поражении от вылета из Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Дроздов) – 02:38 (5x5)     1:1 Фьоре (Блажиевский, Маклауд) – 16:12 (5x5)     1:2 Гуляев (Окулов, Фьоре) – 28:01 (5x5)     2:2 Рой (Полтапов, Охотюк) – 31:53 (5x5)     2:3 Окулов (Гуляев) – 75:34 (5x5)    

«Есть хорошие моменты, конечно, но результат не радует. А так — готовимся. 2:2 сыграли в основное время — это хороший момент. Овертайм нужно выигрывать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт в Москве 14 апреля и начнётся в 19:30 мск. В первом матче серии «Авангард» одержал победу со счётом 3:0. Второй матч в Омске остался за хозяевами со счётом 3:2.

