Джаред Беднар не поедет с «Колорадо» на гостевые матчи из-за переломов лицевых костей

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар не поедет с командой на выезд из-за переломов лицевых костей и повреждения роговицы, сообщает пресс-служба клуба. Тренер досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ) из-за попадания шайбы в лицо.

Сообщается, что на данный момент операция Беднару не требуется, ожидается, что он полностью восстановится. Во время двухматчевой выездной серии команда сыграет с «Эдмонтоном» (14 апреля) и «Калгари» (15 апреля). В Эдмонтоне и Калгари командой будут руководить помощники тренера Нолан Пратт и Дэйв Хэкстол.

«Колорадо» выиграл регулярный чемпионат НХЛ, обеспечив себе первое место в общей таблице. Клубу осталось провести три игры в регулярке.