Дроздов сражался с Ибрагимовым, Чеккони душил Полтапова. Фото победы «Авангарда» над ЦСКА

12 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором ЦСКА принимал омский «Авангард». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «ястребов».

Лучшие кадры матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На третьей минуте матча шайбу забросил нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. За четыре минуты до конца первого периода «Авангард» сравнял счёт — отличился Джованни Фьоре. В середине второго периода омичи вышли вперёд благодаря голу Михаила Гуляева. Через несколько минут ответную шайбу забросил Джереми Рой. Третий период прошёл без голов, а в овертайме победу одержал «Авангард». Победную шайбу на 76-й минуте забросил Константин Окулов.