«Виннипег» вызвал из АХЛ российского нападающего Никиту Чибрикова

«Виннипег Джетс» вызвал из АХЛ российского нападающего Никиту Чибрикова и форварда Брэйдена Ягера, сообщает пресс-служба канадского клуба.

В текущем сезоне АХЛ Чибриков провёл 53 матча за «Манитобу Мус» и набрал 16 очков — забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач. В прошлом сезоне Чибриков провёл за «Виннипег» четыре матча, в которых заработал 3 (2+1) очка.

Чибрикову 23 года, он был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ 2021 года под общим 50-м номером. В КХЛ Никита выступал за московский «Спартак», куда перешёл в результате обмена из СКА летом 2022 года. Чибриков был капитаном юниорской сборной России до 18 лет, которая выиграла серебряные медали чемпионата мира 2021 года.

